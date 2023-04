VF









Premier Teaser pour Tyler Rake 2 (Extraction 2) avec Chris HemsworthAprès avoir miraculeusement survécu aux événements du premier volet, le mercenaire australien des forces spéciales Tyler Rake est de retour pour une nouvelle mission périlleuse : extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien. Chris Hemsworth retrouve le réalisateur Sam Hargrave, ainsi que la société AGBO de Joe et Anthony Russo à la production, et Joe Russo au scénario. Golshifteh Farahani, qui reprend son rôle du premier volet, partage l'affiche avec Daniel Bernhardt et Tinatin Dalakishvili.Sortie le 16 Juin sur Netflix.