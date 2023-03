J'ai une impression plutôt positive pour ma part sans non plus avoir été subjugué.Déjà ils ont eu la bonne idée de choisir la séquence du village, probablement un des moments de Jeu Vidéo qui m'a le plus marqué toutes époques confondus. ^^ Et ce passage est je trouve encore plus stressant dans cette version.Techniquement je précise que je joue sur PS4 donc je n'ai pas de point de comparaison avec les versions next gen, mais dans l'ensemble c'est assez jolie sans m'avoir mis une claque graphique.Niveau gameplay, je trouve Leon assez lourd, du coup j'ai eu plus de mal avec le passage du village que la version originale. Je trouve que le ressenti dans l'ensemble fait moins "arcade", on accroche ou pas, pour ma part du coup il m'a fallu un temps d'adaptation.En tout cas ce remake a l'air très fidèle a l'original dans son cheminement, ce que j'apprécie tout en apportant notamment des petites scènes supplémentaires qui sont bienvenues.A voir maintenant le jeu entier, c'est plaisant de revenir sur Resident Evil 4 dans une version différente avec des graphismes actuels mais pour l'instant en me basant uniquement niveau feeling manette en main je doute que ce remake me laisse la même trace que ma version Gamecube.