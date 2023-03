C'est rare mais ce soir, c'était la soirée de Capcom.Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.Perso c'était sympa le Exoprimal, je le voyais comme le Babylon's Fall de Capcom mais je ne sais pas pour vous mais là le trailer donne sacrément envie.A voir, si Capcom va enfin se permettre de maintenir un peu le jeu en vie ou s'il va finir comme les pauvres Resident Evil Resistance et Resident Evil Reverse (quelques mois de suivie).Pour Resident Evil 4, il y a plus besoin d'en voir plus pour savoir d'avance que ce sera un chef-d'œuvre avant l'heure.Mon seul regret, c'est que ça manque d'un petit teaser pour Dragon's Dogma 2 ou du mystérieux Pragmata.Depuis le temps c'est un peu dommage je trouve pour PRAGMATA en espérant qu'on évitera la case annulation.On attendra l'E3 pour ça. Sur ce, moi il y a une DEMO qui m'attend.