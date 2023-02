A l'E3 2019 le studio Fromsoftware dévoila son nouveau jeu Elden Ring avec un trailer d'annonce très efficace.Quelques souci dans le développement du jeu et un silence radio pendant pas mal de temps jusqu'au moment ou il réapparait avec un trailer qui a su scotcher énormément de monde.C'est alors que la communication ce lança vraiment , notamment par la biais de beta de courte durée et d'un live centré principalement sur le gameplay.Viens ensuite les 2 derniers trailers qui un est centré sur l'histoire et le lore du jeu et l'autre d'un beau trailer de lancement.Le 25 février 2022 sortait Elden Ring , une aventure de folie qui te plonge dans un univers d'une richesse incroyable , un des meilleurs open world que j'ai jamais fait , 1 ans déjà pour ce Goty ! Des remerciement s'impose !Quelle jeu ! Son ost reste toujours aussi magistrale.J'ai jamais passé autant de temps sur un jeu et cette aventure de malade ! Encore merci à ce studio pour cette expérience de fou ! J'espère avoir des nouvelles sur un potentiel dlc !