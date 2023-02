Contenu du Collector à 250€ limité à 25 000 exemplaires

Baldur's Gate III sortirait le 31 Aout 2023 sur Playstation 5 et PC, annoncé pour la 1ère fois pour sortir sur console. Larian Studios a dévoilé quelques informations sur le titre tant attendu par les fans de RPG et de D&D.Le jeu ne sortira pas sur Old-Gen ✅Le Split-Screen coop sur toute la durée du jeu ✅Le Cross-save pour les versions PC et PS5 ✅Un support complet de la Dualsense sur PS5 et PC ✅Sortie également sur Mac et GeForce NOW ✅Ceux qui ont déjà acheté l'Early Access auront l'upgrade vers la Digital Deluxe Edition gratuitement. Elle contiendra l'OST, l'Artbook et la fiche des personnages du jeu.- Le jeu en démat sur PS5 ou PC (code Steam ou PSstore)- un diorama de bataille entre les flagelleurs mentaux et les Drows de 25cm de haut en PVC- un D20 en métal gravé et inspiré des dés de Baldur's Gate 3- un porte-clés en métal en forme larve Tadpole- La carte en tissu de Faerûn- 32 autocollants- un Artbook à couverture rigide de 160 pages (physique + dématérialisé)- un ensemble de feuilles de personnage d'origine inspirées de D&D (physique + dématérialisé)- un Booster pack Magic : The Gathering spécial D&D- un certificat d'authenticité- le tout dans une boite collector inspirée des Flagelleurs Mentaux