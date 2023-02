- DF loue certains aspects de la technologie en général.- Les animations faciales sont mitigées.- Le jeu présente quelques problèmes graphiques notables- Les cartes d'ombres sont presque totalement absentes.- En mouvement, la passe AO peut sembler très désordonnée.- Les réflexions dans SSR (dans les modes non RT) donnent à l'eau une apparence très différente lorsqu'elle est occluse.- Les problèmes de scintillement des textures, de saignement de la lumière, etc. sont également courants.- PS5|SX ont 5 modes graphiques. La série S en a 3- La série X a 3 modes pour 60hz. Performance, Fidélité, Fidélité RT- Perf : Typiquement Dynamic 1440p. Peut varier de 50 à 80% de 4K dynamiquement.- Vise 60 FPS mais est très instable. Les images perdues et les bégaiements abondent.- Les écrans VRR peuvent en atténuer la plupart, mais pas tous.- Mode fidélité : Moyenne de 1728p avec une augmentation de la densité du feuillage.- Se verrouille assez bien sur la cible avec une baisse mineure de 1 fps ici et là.- Fidelity RT : dynamique 1440p et peut faire 50 à 67% de la mise à l'échelle 4K.- L'implémentation de RT n'a rien de spécial et ne s'applique pas aux grandes étendues d'eau comme les lacs.- Le mode RT souffre de bégaiements et de chutes importants.- Lorsque la console est réglée sur le mode 120hz, 2 modes supplémentaires sont ajoutés.- Équilibré : Le mode Fidélité avec un objectif de 40fps avec des bégaiements importants.- High Frame Rate se verrouille sur 1080p et fonctionne en mode débloqué de 60 à 90 images en moyenne. Recommandé uniquement pour les utilisateurs de VRR.- En outre, pour tous les modes (sauf HFR), vous pouvez également débloquer la fréquence d'images.- Les résultats sont "assez peu impressionnants". Vous pouvez obtenir 5 à 10 images par mode, mais cela n'est possible que si vous êtes dans la fenêtre VRR.- Cela semble être un mode d'avenir pour le matériel next-gen.- La PS5 possède les mêmes caractéristiques visuelles que la série X avec les mêmes objectifs de rendu.- Le mode Performance n'est pas parfait mais fonctionne avec un meilleur taux de rafraîchissement.- Fidelity et Fidelity RT fonctionnent avec une fréquence d'images proche de 30 et il est très difficile de la baisser.- Le mode HFR Performance fonctionne de la même manière que la série X- Le mode équilibré est proche du seuil de 40 avec de rares chutes.- Les performances non plafonnées sont similaires à celles de la série X. La PS5 a moins de chutes lorsqu'elle est plafonnée.- La série S a 3 modes : Performance, Fidélité et Équilibré- Perf : 792p, Fidelity : 1080p (idem pour Balanced)- Fidélité : 30 FPS- Perf est similaire au Series X avec un 60 FPS instable.- Pas d'option pour débloquer le FPS- Les temps de chargement sont rapides sur PS5|SX. La série S peut afficher des écrans de chargement supplémentaires à la sortie de Poudlard.- Résumé : Généralement bien sur PS5 mais les versions Xbox ont besoin d'un peu plus de travail.- DF sont curieux de savoir comment les prochaines versions PS4/XBO/Switch vont fonctionner.