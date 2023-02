P'tin ca à l'air vraiment dément !!! Hélas, un peu plus d'un mois à attendre pour ce jeuSource : https://www.youtube.com/watch?v=fNGLfgoM2l4 Store France : https://www.playstation.com/fr-fr/games/the-dark-pictures-switchback-vr/ Store Belge : https://www.playstation.com/fr-be/games/the-dark-pictures-switchback-vr/ Store Suisse : https://www.playstation.com/fr-ch/games/the-dark-pictures-switchback-vr/ Store Canada : https://www.playstation.com/fr-ca/games/the-dark-pictures-switchback-vr/

Like

Who likes this ?

posted the 02/14/2023 at 09:36 PM by famimax