Gros mea culpa mon cher Guiguif,J'ai été condescendant et je me suis moqué de ta passion pour sonic frontiers et comme beaucoup de gamers j'y avais joué sur youtube et j'avais de gros a priori et doutes sur le jeu. Certains m'avaient fait la remarque et je les avais envoyé chier d'ailleurs.En plus, j'ai A DO RÉ la masterclass Ragnarok, donc pour moi tu étais discrédité à vie.Bref, Guiguif ne pouvait clairement pas avoir raison contre tous pour moi. Tout le monde chiait dessus, ils avaient forcément raison.Mais un truc m'a interpellé: il a utilisé à plusieurs reprises un terme: le "fun", c'est vrai qu'on oublie qu'un jeu peut aussi être intrinsèquement fun. Même si je suis plus sensible à des claques narratives comme tlous part2, j'aime aussi des choses plus légères et cool.Du coup, je me suis lancé et là...bah merde alors je kiffe!!Le jeu n'est pas parfait clairement, mais le 2 le sera sûrement.Le gameplay fun, l'ost sous cotée, l'open world bien traité et cette sensation grisante de se balader avec sonic