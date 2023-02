L'ambiance du jeu est toujours intact!Les effets de condensation sur la visière de Samus, la chaleur extrême qui déforme l'environnement immédiat, les gouttes de pluie qui tombent sur la visière de Samus en fonction de si elle regarde ou non le cielJe joue sur ma TV OLED LG CX et c'est sublime, on ne vois quasiment aucun aliasing.Je le considère pas comme un remake mais plutôt comme un Remaster Premium^^Il faut regarder les images en plein résolution.