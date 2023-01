Jeux Vidéo

AVEC SON MODE "ÉCONOMIE D’ÉNERGIE", LA XBOX JUGÉE TROP "WOKE" PAR DES CONSERVATEURS AMÉRICAINS

Microsoft propose désormais par défaut d’éteindre ses dernières consoles Xbox Series plutôt que de les laisser en veille. Une décision qui ne plaît pas du tout à la droite américaine.



La Xbox a beau être une création américaine, la console de jeu est prise à partie par les conservateurs des Etats-Unis. Certains vont même jusqu’à recommander l’achat d’une PlayStation, la concurrente japonaise de la console, le tout pour une histoire d’économie d’énergie et de limitation des émissions de CO2. Un sacrilège pour certains conservateurs qui y voient une manipulation des enfants par la culture "woke".



Des téléchargements en horaire décalée



C’est notamment le cas de la chaîne américaine conservatrice Fox News. Déjà en première ligne sur la polémique des confiseries M&M’s, des animateurs de la chaîne ont fustigé la dernière mise à jour de la console de jeu. Présentée le 11 janvier, elle annonce que la Xbox prendra en compte les émissions carbonées pour optimiser le téléchargement de données.



"Nous pouvons réduire l’empreinte carbone des mises à jour et des téléchargements en les programmant pour se lancer dans les créneaux horaires pendant lesquels la console sera en mesure d’utiliser le plus possible d’énergie renouvelable", indique Microsoft sur son site.



Aussi, cette mise à jour active par défaut le mode d’économie d’énergie (mode Arrêter). Avec ces paramètres, la console s’éteindra à la fin de vos parties au lieu de rester en veille. Il est également possible de définir des heures d’activité, ce qui permet à la console de réduire sa consommation électrique en dehors de ces créneaux, passant de 10 à 15 watts à 0,5 watt.



"Ils s'en prennent aux enfants"



Mais selon Fox News, ces changements sont le fruit d’une propagande wokiste et n'auraient même rien à voir avec l’environnement. L’un de ses animateurs Jimmy Failla assure qu’il s’agit d’une "tentative pour faire adhérer à la politique climatique à un âge plus précoce". Le tout soutenu par une autre animatrice de la chaîne, Ainsley Earhardt: "Bien sûr, ils s’en prennent aux enfants."





https://twitter.com/RonFilipkowski/status/1617921670450380803



En plus de cet épisode, plusieurs plaintes se sont faites entendre sur Twitter. La Young America’s Foundation a ainsi écrit sur la plateforme que "la brigade woke en veut aux jeux vidéo au nom du changement climatique". Un utilisateur se présentant comme patriote sur son profil est allé jusqu’à recommander de "changer pour la PlayStation", oubliant sûrement qu'il s'agit d’une console japonaise. Même le sénateur Ted Cruz a critiqué les choix de Xbox.







"D'abord les cuisinières à gaz, puis votre café, maintenant ils visent votre Xbox", a déploré le sénateur du Texas.



Les changements apportés à la Xbox font partie d’un plan plus global de Microsoft visant à devenir une entreprise neutre en émission carbone à l’horizon 2030.



Et vous qu'en pensiez vous ? Les XBox sont elles une menace ? Faut-il acheter des PlayStation à la place ? La question mérite d'être posée

Source : https://www.bfmtv.com/tech/gaming/ils-s-en-prennent-aux-enfants-le-mode-economie-d-energie-de-la-xbox-attire-les-foudres-des-conservateurs-americains_AV-202301250379.html