Jeux Vidéos

Origins

Etant vachement à la bourre pour cette licence m'étant arrêté àje ne sais pas si je dois passé outrepour commencer directement avec? Ou quand même commencer avec Blag Flag et les faires dans l'ordre de sortie ?J'aimerais avoir vos avis pour savoir ce que je dois faire mon approche sur les jeux qui me manque ?Sachant que j'ai toujourssur PS3 que j'ai mais jamais commencé encore(j'arrive pas à me lancer pour jouer un Templier) Bref vos opinions sur la franchise d'merci