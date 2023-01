Une nouvelle vitrine Xbox fait l'objet de rumeurs depuis quelque temps déjà, et nous pensons avoir enfin des informations concrètes à son sujet.Nos sources suggèrent que la vitrine s'appelle Xbox Developer_Direct, et qu'elle présentera du contenu provenant de Xbox et de Bethesda.Les jeux attendus sont Redfall, Forza Motorsport et Minecraft Legends. Nous pensons que Starfield ne sera peut-être pas présent lors de ce salon, et qu'il sera présenté un peu plus tard.Il s'agira d'un regard intime sur les jeux majeurs de 2023, alors que Microsoft cherche à augmenter la transparence et la fréquence des jeux Xbox à venir.Les fans de Xbox attendent depuis longtemps des informations sur la liste des jeux Xbox de cette année, qui comprendra des jeux comme Redfall et le très attendu Starfield. Il semble que nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps, si nos informations sont correctes.J'ai entendu dire qu'un showcase Xbox se profilait à l'horizon en décembre, mais j'ai depuis été en mesure de verrouiller l'information avec une variété de sources familières avec les plans de Microsoft.Il semble que le spectacle sera appelé Developer_Direct, et peut faire partie d'une nouvelle initiative de Microsoft et Xbox pour offrir des informations sur les jeux à venir plus fréquemment, en dehors des grands battements de marketing E3 et Game Awards.D'après ce que nous savons, l'émission Developer_Direct est prévue pour le 25 janvier à 12 heures PT sur les canaux officiels de Xbox sur Twitch et YouTube. L'émission sera animée à la fois par Xbox et Bethesda, avec des plongées en profondeur dans Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport, et du contenu de ZeniMax Online Studios.D'après ce que nous avons compris, il ne s'agira pas d'une émission à l'échelle de l'E3, mais plutôt d'un aperçu plus intime de certaines exclusivités à venir. En tant que tel, nous avons entendu dire que Starfield pourrait même sauter ce spectacle pour un plus grand battage marketing plus tard.Tom Henderson corrobore cela: