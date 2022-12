Jeux Video

Le jeu est cool sans jamais réinventer la roue.C'est basique dans les combats et les boss mais il y a suffisamment de variété dans les situations.En gros, comme Trover Save the Universe quoi.Mais bordel, autant de dialogues in-game (ça parle presque tout le temps à part quand on visite pour le 100%) sans VF, c'est vraiment préjudiciable, pire que dans un jeu Rockstar.Pendant les déplacements, pendant les combats, pendant les boss, ça cause et ça cause, ça vanne, l'humour est toujours typique Rick & Morty mais on loupe la moitié des dialogues pour pouvoir se concentrer sur l'action.La VO est dantesque forcément, mais ça aurait été cool qu'un éditeur file du budget pour des voix FR. Dommage vu que l'humour et les dialogues sont quand même le principal intérêt des prods de ce dev.(en passant, un faux forum en guise de menu des défis, c'est juste la masterclass)