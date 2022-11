Figurine de Véronica du jeu mobile Fire Emblem Heroes, dans sa version éminente :





C'est la je-sais-pas-combien de figurine pour Ryza . Figurine de Ryza d'Atelier Ryza 3 :C'est la je-sais-pas-combien de figurine pour Ryza



Figurine de Scáthach-Skaði du jeu mobile Fate/Grand Order :



Figurine articulée de Kokkoro du jeu mobile Princess Connect! Re: Dive :



Figurine articulée "Fluted Armor" du remake PS5 de Demon's Souls :



Nendoroid Megaera (Hades)



Nendoroid Cuphead



Nendoroid Shiloh (Legend of Mana)



Nendoroid Chun-Li



Nendoroid Ranni et Vagabond d'Elden Ring :





MX-Chan, la nouvelle mascotte du manufacteur Max Factory, au chara-design par l'artiste Toridamono (chara-design d'Atelier Ryza notamment):

La WonHobby Gallery 2022 Autumn se tient actuellement et a apporté son lot de nouvelle figurines produites par Good Smile Company et ses affiliés notamment Max Factory, voici quelques figurines JV et autres annonces pour le courant 2023-2024 :A venir :Retrouvez toutes les nouvelles figurines JV et manga/anime et aperçus des figurines déjà annoncées par Good Smile Company dans le lien en source. Notamment des previews Nendoroid non-peintes d'Octane (Apex Legends), Ralsei (Deltarune), Serafina (Legend of Mana) ou encore Six (Little Nightmare) et Basil (OMORI).