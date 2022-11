The Elder Scrolls VI sera exclusif à Xbox car il est de "taille moyenne" selon MicrosoftLa société décrit le prochain titre d'action-RPG en monde ouvert de Bethesda comme "un jeu vidéo de taille moyenne" pour justifier de ne pas sortir également sur PlayStation et Nintendo.Malgré le fait que The Elder Scrolls VI ait été annoncé lors du désormais lointain E3 2018, la vérité est que nous savons très peu de choses sur cet ambitieux projet Bethesda Softworks qui vise à répéter le succès que The Elder Scrolls V: Skyrim était à l'époque. . Cependant, un récent rapport soumis par Microsoft aux organismes de réglementation britanniques sur la question de l'achat d'Activision Blizzard a mis en lumière l'exclusivité du titre sur les systèmes Xbox et PC.Dans ce rapport, Microsoft qualifie The Elder Scrolls VI de "jeu vidéo de taille moyenne", tentant ainsi de justifier son absence sur les consoles PlayStation et Nintendo. La société a utilisé ce futur titre d'action-RPG en monde ouvert comme preuve qu'elle ne bloquera pas la sortie des prochains jeux Call of Duty sur les consoles susmentionnées, notant que cette franchise a un grand attrait pour le marché de masse et que sa valeur potentielle en tant que l'exclusivité est plutôt moyenne ou faible.Il convient de rappeler que Phil Spencer, grand patron de Xbox, a déclaré à la mi-novembre de l'année dernière que l'exclusivité de The Elder Scrolls VI n'est pas une "punition pour toute autre plate-forme", en plus du fait qu'il estime que " toutes les plateformes peuvent continuer à croître".Détails non officiels sur TES VIFin avril de cette année, plusieurs fuites ont émergé d'initiés qui ont révélé certains détails qui n'ont pas encore été confirmés sur ce nouvel opus de la saga The Elder Scrolls. En résumé, il a été dit que le jeu vidéo aura un système politique beaucoup plus marqué que celui des précédents opus axés sur des aspects sociaux tels que les trahisons, les mariages et les factions. D'autre part, il a également été signalé que son lancement est prévu pour 2025 ou 2026, en plus du fait que, à la déception de beaucoup, il n'aurait pas de dragons dans son univers.