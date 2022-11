Hello la commu,En surfant autour de l'actu de GoW Ragnarok, je suis tombé sur cette vidéo du précédent volet autour du combat final Kratos vs Baldur... avec le skin + musiques de Kratos issu de GoW III !Alors, quel est le vrai Dieu de la guerre selon vous ? Kratos grec ou Kratos nordique ?

posted the 11/24/2022 at 01:10 PM by nikolastation