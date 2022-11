Fan de SC2 sur gc je me suis acheté SC6 sur pc. Trop content, je m'attendais à un jeu de combat 3d avec un mode arcade normal où tu peux sélectionner ton perso et hop. Ben non. Déjà galère pour le mettre en 4k. Ensuite purée je comprends rien. Obligé ce mode histoire où on t'impose tes persos? Je peux juste prendre Ivy et m'amuser ? Avec un mode training ? Visiblement non. Purée galère. Il faut se farcir le mode histoire avec tonnes de dialogues inutiles. Pourquoi faire simple qd on peut faire compliqué. Bref je ne sais toujours pas comment m'entraîner ou jouer avec Ivy. Suis vieux faut croire.