Suite au rachat de Gamekult par un média très discutable, l'intégralité de la rédaction s'en va donchttps://www.gamekult.com/webtv.htmlLes abonnements ne seront pas remboursés car officiellement, Gamekult continue : une nouvelle rédaction va être mise en place à partir du 8 décembre.La rédaction démissionnaire a bien préciser ce soir qu'ils ne veulent pas et ne peuvent pas lancer un nouveau site, comme les anciens de JVC, car selon eux (et je pense qu'ils ont raison), c'est "contre l'ère du temps".Et ils ont même partagé...Qu'ils sont dans la TL ce soir ![b]Soutien de Canard PC, qui a réagit de suite ![/b]J'apprend en lisant les fils Tweeter que l'ancien proprio était indirectement...le groupe TF1 :(Journaliste à Figaro TECH)L'avenir des médias JV passera t ils donc par des bots, des Vlogueurs faussement indépendant et des sous traitants nous faisant bouffer de l'algorithme à tout va?(petite larme en voyant Virgile de JVFR dans le PC)