Et oui c'est fait. 25 ans après soit après 20 saisons pour 1212 épisodes, Sacha a réussi son objectif ( '' Un jour je deviendrai le meilleur dresseur '' ) de devenir le meilleur dresseur Pokémon.

Like

Who likes this ?

posted the 11/11/2022 at 02:32 PM by axlenz