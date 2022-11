Eh bien, celui-ci, je n'ai vraiment pas compris au début. Les utilisateurs n'arrêtaient pas de m'envoyer des photos de ce Hassan. Ils m'envoient encore des collages et des deepfakes - environ 20 par jour. C'est vraiment très ennuyeux. Cela dure depuis presque deux ans maintenant. Et Geoff, tu te souviens quand on a fait ce truc de Moby Dick ? Tu étais dans le coup, et c'était plutôt amusant. Mais les gens devraient savoir que je ne ferais pas la même chose deux fois.



Je ne pense pas qu'il [Hassan Kahraman] puisse faire ou dire grand-chose à ce stade, mais s'il sort le jeu, les gens comprendront peut-être. Alors, peut-être qu'il devrait se dépêcher de le sortir ? Ça se calmera après ça. De plus, je ne suis pas du tout impliqué dans cette affaire. Je ne sais pas qui a lancé cette rumeur, mais... Je pense que c'est une fausse nouvelle basée sur les souhaits et les espoirs des utilisateurs.



Donc, M. Hassan, je suis sûr que les choses n'ont pas été faciles et, en tant que créateur, je pense qu'il est normal de le rejeter complètement. Mais maintenant qu'il y a eu un buzz et que les choses sont devenues virales, vous devriez en profiter. Si vous créez quelque chose de bien et que vous le partagez avec tout le monde, ils apprendront la vérité. Je pense que c'est peut-être ce que vous devriez faire.



Les fausses nouvelles sont une mauvaise chose, mais maintenant que nous avons tous deux attiré l'attention sur tout cela, remontons le moral et créons quelque chose de bien. Une fois qu'ils auront créé quelque chose, les utilisateurs qui y joueront comprendront que ce n'est pas Silent Hill et que je ne suis pas impliqué, mais ils apprendront quand même à aimer leur jeu. Je pense qu'il y a un moyen de rendre les fake news positives. Je dis ça, mais je n'ai jamais rencontré le gars.

Lors de son dernier podcast Brain Structure sur Spotify en entretien avec Geoff Keighley, Hideo Kojima est revenu sur les rumeurs d'Internet et notamment une en particulier, celle qui a monté tout une conspiration sur l'idée qu'il serait le "mastermind" derrière le projet Abandoned de Blue Box Game Studios et son fameux Hassan Kahraman, où tout cela serait un coup monté pour l'arrivé d'un nouveau jeu Silent Hill.Pour rappel : en avril 2021 un article sur le PlayStation Blog où on voit une vidéo d'un jeu en développement prend de l'attention quand certaines personnes y voient des allusions à la série Silent Hill de Konami et notamment la demo P.T. de Kojima Production. Une attention qui sera très vite manipulé par Kahraman, l'auteur du jeu, sur les réseaux sociaux, un post Twitter appelant les gens à deviner le nom du jeu "commençant par S et se terminant par L". Très vite des gens sont convaincu qu'il s'agirait de Kojima de retour sur un jeu Silent Hill, après tout il n'est pas à la première fausse annonce du bonhomme et très vite les exemples notamment avec l'annonce de Metal Gear V sont faites (où Kojima s'était fait passé pour un nouveau studio sur un jeu indépendant).Je vais pas repasser en détail l'affaire, on l'a assez couvert sur Gamekyo, sachez juste que pour rappel des reports en juin dernier ont révélé que Kahraman, en privé, n'était pas honnête avec ses collaborateurs.On rappelle aussi que depuis que la conspiration est née, Konami a finalement annoncé ses nouveaux plans de jeux sur la série Silent Hill : tout d'abord le partenariat avec Bloober Team qui donne le remake de Silent Hill 2, mais aussi Silent Hill Townfall par le l'éditeur Annapurna Interactive et Silent Hill f par le studio Neobards.Aujourd'hui (enfin, le 3 novembre dernier), Kojima s'est enfin exprimé sur cette affaire, qu'il qualifie comme une nuisance :