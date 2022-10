Je suis tombé sur cette vidéo par hasard. ça m'a amusé d'entendre les chansons de certains films animations Disney chanté en Japonais. Du coup je me demande combien de titres arriverez-vous à reconnaitre rien qu'avec l'interprétation de ces deux interprètes. C'est assez simple en effet vu que les rythmes musicaux restent les mêmes. Il y a en tout 10 titres. Donnez moi vos scores en commentaires.

posted the 10/23/2022 at 06:45 PM by axlenz