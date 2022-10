Voici mon top 5

Hello les kids !!Avec la mode des remakes et autres remasters que nous subissons en ce moment je me suis dit pourquoi ne pas rêver un peu et imaginer des titres que nous aimerions revoir remakés.Je ne parle pas de remake fainéant à la TLOU Part 1,et pourtant c'est un de mes jeux préféré sur PS4, mais c'est pas 3 tâches sur le visage et 2 flaques d'eau qui excusent les 80€j'aimerai savoir quels jeux aimeriez-vous voir remis à jour.-1 Panzer Dragoon Saga-2 Soul Reaver Legacy of Kain-3 Burning Rangers-4 Zelda Ocarina of Time-5 Otogi 1 et 2A vous maintenant