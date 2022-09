Un employé de Nvidia confirme l'existence de la puce de la prochaine console Nintendo



La puce Tegra 239 de Nvidia n'avait été mentionnée que dans les fuites concernant le successeur de la Nintendo Switch. Maintenant, un employé de l'entreprise l'a confirmé, déclenchant de nouvelles rumeurs.



Nintendo Switch est sur le point de terminer six ans sur le marché et pour le moment, il n'y a pas eu de discussion officielle sur une nouvelle console qui succèdera à cet hybride à succès, qui pendant cette période a placé plus de 111 millions d'unités dans le monde. Cependant, il semblerait que Nintendo ait déjà fait un geste concernant son futur matériel, du moins c'est ce qui est extrait des déclarations d'un employé de Nvidia qui a confirmé l'existence de la puce Tegra 239.



Qu'est-ce que Tegra 239 ? Il s'agit d'un SoC (système sur puce qui, selon des fuites révélées l'année dernière, serait chargé de faire fonctionner le successeur de la Nintendo Switch. Jusqu'à présent, ce composant n'avait été mentionné que dans des spéculations et des informations présumées divulguées, mais un employé de Nvidia a confirmé avoir travaillé sur cette puce, ce qui a conduit de nombreuses personnes à supposer que Nintendo travaillait sur sa prochaine console de jeu depuis un certain temps.



r/GamingLeaksAndRumours

Posted by u/followmeinbluehace 2 díasLeak

Comment by NVIDIA employee confirms existence of Tegra239 - the SoC likely to be used on the Nintendo Switch 2.



An NVIDIA employee has confirmed the existence of the Tegra239 chip which has been rumoured since 2021 as being developed for the next-generation Nintendo Switch. His comment which can be accessed at linux.org and states:



Adding support for Tegra239 SoC which has eight cores in a single cluster. Also, moving num_clusters to soc data to avoid over allocating memory for four clusters always.



This incident further corroborates reliable NVIDIA leaker kopite7kimi's assertion that NVIDIA will use a modified version of its T234 Orin chip for the next-generation Switch.



As of this leak, we now know the following details about the next Nintendo Switch console:



T239 SoC (info from above leak)

8-core CPU - likely to be ARM Cortex A78C/A78 (inferred from above leak)

Ampere-based GPU that may incorporate some Lovelace features (source)

The 2nd generation Nintendo Switch graphics API contains references DLSS 2.2 and raytracing support (source)



Ce commentaire a été repris par la communauté Reddit, d'où ils ont été repris sur le compte Twitter @CentroLeaks. Ce dernier commente également que le successeur de la Nintendo Switch aurait un processeur à huit cœurs et une capacité technique qui lui permettrait de faire tourner des jeux avec ray-tracing et DLSS 2.2, ce qui, en simplifiant, pourrait donner des résultats similaires à PS4 et Xbox One. en mode portable et ses versions PS4 Pro et Xbox One X lorsqu'elles sont connectées. Tout cela, bien sûr, n'est que spéculation en supposant que le successeur de Switch conservera le format hybride de la console actuelle.





Switch 2 = PS4 pro en dock