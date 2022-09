L'anime adapté des jeux The Legend of Heroes: Sen no Kiseki de Falcom et nommé The Legend of Heroes: Sen no Kiseki Northern War, sera diffusé en 2023. Il sera produit par Tatsunoko ProductionL'anime proposera un scénario original, mais néanmoins encré dans la timeline des jeux, se déroulant la partie occidentale du continent Zemurian.