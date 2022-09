Nouveau Trailer pour la serie Chainsaw Man qui devoile la channon de son opening: Kick Back par Kenshi Yonezu.La saison fera 12 episodes et chaque épisode aura un ending different dont voici la liste:ano – “Chu, Taiyousei” (ちゅ、多様性)Eve – “Fight Song”Aimer – “Deep down”Kanaria – “Dainou-teki na Rendezvous” (大脳的なランデブー)syudou – “In The Back Room”QUEEN BEE – “Violence”ZUTOMAYO – “Zanki” (残機)TK from Ling tosite sigure – “first death”TOOBOE – “Jouzai” (錠剤)Vaundy – “Chainsaw Blood”PEOPLE 1 – “Dogland”MAXIMUM THE HORMONE – “Hawatari 2-oku Centimeter” (刃渡り2億センチ)