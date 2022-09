Anime

Et un petit article pour revenir sur la saison 2 de la série 3D saint seiya adaptant le sanctuaire maintenant sur Crunchyroll (la saison 1 étant toujours sur Netflix) vu qu'on est au milieu de la saison (qui va aller jusqu'à la fin de la maison de la vierge, la seconde salve du sanctuaire sera dans 6 mois).



Contrairement à beaucoup, je n'avais pas detesté la saison 1, je la trouvais juste anecdotique.

La 3D n'était pas un problème (elle était dans la moyenne des série 3D), le rajout de Graad ne me dérangeait pas plus que les chevalier d'Acier(qui sont exactement basé sur le même concept) ou et d'autres rajouts de la série de 86 et offrait quelques reflexions interessantes.

Quant à Shun changé en fille, si ça avait servi à quelque chose, ça m'aurait pas posé de problème, mais non, ça ne servait à rien.

Le gros problème était surtout que ça allait beaucoup trop vite et que les personnages et les affrontements n'avaient aucun poids à cause de ça.



Au final, j'avais noté la série 11/20, mais je considérais que certaines idées pouvait mener à quelque chose de bien si l'écriture et le rythme s'améliorait.



Et vous savez quoi? La saison 2 fait exactement ça.



Le rythme, bien que plus rapide que la série d'origine (qui était asmatique, passant 5 à 6 episodes sur un volume) est 2 à 3 fois plus lent que sur la première saison (on se calque sur le rythme du manga et on a un rythme comparable à la version anime de l'arc Soul Society de Bleach),

Comme sur la première saison, on se base davantage sur le manga que l'anime (Shun a plus de caractère, Hyoga est moins pleureuse mais assassin du sanctuaire prétentieux, c'est Daidalos le maitre de Shun et Camus celui de Hyoga)

et les rajout servent ici surtout à corriger les problème de cohérence du manga d'origine (pourquoi Mu et Aldébarran aident pas les bronzes, pourquoi les Gold sont tellement fidèles au pope, pourquoi l'armure de Deathmask se décide d'un coup de le quitter alors que c'est un pourri depuis longtemps, Mitsumasa Kido qui a eu 100 gosses en 1 ans et les a tous envoyé à la mort...) et éviter les conneries de l'anime (le pope qui envoie 2 Gold pour tuer un Silver) ou à donner plus de présences à certains persos secondaires sous exploités dans le manga.



Niveau technique, j'en avait parlé dans un précédent article et il y a eu une net amélioration comparé à la saison 1.



Si les modèles 3D des persos sont les mêmes, les textures de peau et l'animation est beaucoup plus fluide(avec quelques choregraphies de bastons très stylées) avec beaucoup plus d'animation faciales, les décors ont eu un upgrade de ouf (avec des temples au design uniques et somptueux donnant en plus pour la première fois dans la licence l'impression d'être de vrai habitations avec des portes vers d'autres partie et quelques meubles) et le travail sur la lumière assez ouf(plus de 25 sources de lumières sont appliqué) offrant des armures d'or somptueuses.



techniquement, si la saison 1 était au niveau 3D d'un long métrage 3D de 2002, cette saison 2 vaut ce qui se faisait vers 2005 et est clairement parmi ce qui se fait de mieux techniquement en série d'animation 3D(et pas juste au japon).



Au niveau du son, si malheuresement la musique n'a pas été amélioré, tout ce qui est bruitage a été extremement amélioré (donnant plus de corps au impact et des armures ayant vraiment des sons métalliques lors des impacts)



En gros, on est façe à une adaptation fidèle au manga de l'arc Sanctuaire qui en corrige les defauts. Si on est pas allergique à la 3D et qu'on accepte que Shun soit une fille, c'est vraiment une très bonne alternative à la série de 86 nottament si vous voulez faire découvrir saint seiya à quelqu'un qui n'a pas envie de se taper une série très longue.



Si je devait reprocher quelque chose, ce serait les sous titres basé sur la version japonaise alors que la VO est la version anglaise(qui beneficie de synchro labiale) et que certains dialogues sont très différents et certains doubleurs de la version JAP sont vrai trop vieux pour continuer d'interpréter leur personnages (les voix de Deathmask et Aiolia dont les doubleurs ont plus de 70 ans et ça s'entends)