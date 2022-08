Bonjour à tous,



alors depuis hier via notre RS préféré (Twitter), je découvre que le mouvement aux multiples lettres, mouvement préféré des plus jeunes, a décidé que si un personne aime Harry Potter et veut acheter le prochain jeu, c'est un transophobe.



Personnellement je n'aime pas cette licence, elle me fait ni chaud ni froid, j'ai tenté il y a 2 ans de regardé le premier épisode et ne comprenant pas l'utilité de celui ci (qui se résumait pour moi à "vis ma vie dans une école de sorcier" sans qu'il y ait le moindre fil rouge ou but).



Simplement je trouve ça fort de café de prétendre que chaque fan d'une licence serait idéologiquement proche de l'auteur (en imaginant qu'elle soit transophobe) et qu'on nous dise carrément que aimer cette licence c'est être pour le massacre des trans...



Si demain on découvrait que George Lucas n'aime pas les noirs, est ce que ça ferait de tous les fans de star wars des racistes pro esclavage ? Non.



Il y a des plus en plus cette volonté de vouloir politiser tout. Par exemple, Persona 4 est jugé par cette communauté comme homophobe, ainsi que le 5. Car il y a des caricatures.



Est ce qu'on peut être assez intelligent pour comprendre qu'une œuvre n'a pas à être "lisse" et "faite pour plaire à tout le monde" ?



Rendez vous compte si on devait boycotter tous les auteurs ayant eu des mots racistes, misogynes ou autres depuis l'antiquité ! On ne s'en sortirait pas.



Imaginons que voltaire soit un énorme facho, est ce que ça impacte vraiment la qualité de ses œuvres ? Si demain on découvre que c'était une femme, est ce que ça rend ses œuvres encore meilleures ? N'est ce pas un énorme problème que d'en arriver là ?



Si une œuvre, dans son contenue, appelle à la haine, c'est bien entendu autre chose. Mais par exemple pour reprendre le cas des 2 gays dans persona 5, j'avais les même en vrai comme habilleur et coiffeur d'un animateur connu quand je bossais sur une émission de France tv. Et ils étaient très sympathiques même si extravagants. Donc oui c'est un cliché, mais ça existe tout de même et ça n'en fait pas une généralité pour autant.



Pour revenir à Harry Potter, est ce que vraiment ça va vous empecher d'acquérir le jeu ?



N'est on pas dans un monde fou où les RS rendent vraiment de plus en plus con.



Comme le dit Frabrice Eboué dans son dernier spectacle, avant on avait le débile du village au bistrot qui racontait sa merde. Grâce aux reseaux, ce débile peut en rencontrer d'autres et ils se confortent dans leur truc et en plus influencent d'autres mecs. Et à la fin tu as des bandes de débiles très (trop) présentes.



PS : je fais bien la distinction entre le mouvement des multiples lettres et les gens qui vivent simplement leur vie et qui demandent qu'on les emmerde pas.