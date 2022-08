Bonjour, je pause sa ici parce que je vois beaucoup de gent critiquer l'un ou l'autre et dans les 2 cas les argument sont naze donc je vais donner mon avis, les pour et contre sur pc comme sur console .



Console :

les +



Prix

accessibilité

facilité d'utilisations



les -

abonnement online

prix des jeux

aucune possibilité d’évolutions sans avoir a acheter la version +

possibilité graphique limité



Pc

les +



prix des jeux (gratuit ou beaucoup moins cher)

configurable a plusieurs budget

online gratuit

catalogue de pratiquement tous les éditeur sauf exclus

graphiquement et niveaux fluidité meilleur



les -

très cher comparer au mème perf qu'une console

difficile a utilisé(comparer au console bien sur) tous le monde ces utiliser un pc

pour une personne qui n'a aucune connaissance installation de logiciel ou montage pc compliquer



Donc a partir de la je vais très franc pas hypocrite et dire les choses que sa plaise ou non( je prend le parti du pc dans mon cas ).



La console est pour les fainéants, parce que au final si on compare sur la duré de vie d'une console 5-7 ans les gents pense que une console ces rentable en réalité non, même un pc a 3000eu donc 6 fois le prix d'une ps5-ou xbox serie x est plus rentable , vous vous dites pourquoi ?



Ces simple premièrement vous économiser 60euro tous les ans pour le online , alors oui 60 fois 5-7 ces pas sa qui fait 3000eu , par contre vous économiser quoi d'autre tous simplement les jeux a par quelque jeux que vous allez payé , vous n'en payerais aucun .



Oui ces la vérité une personne qui achète un pc avec une 3080 -3090 ou les futur 4000 ou 7000 si ces amd , n’achètera que rarement des jeux, je ne fait pas l'éloge du piratage mais ces la réalité , ceux qui diront le contraire désolé mais ces de gros faux cul.



Pareil il a l’émulation aussi quand tu joue au dernier jeux switch avec ta grosse config avec des mod en 4k 60fps voir plus ou d'autre console ,sa aussi tu le paye pas.



Donc au final ta config que ta payer 3000 eu sur le moment ta mal au cul mais dans 5 ans ta config ne sera jamais dépasser par les console actuel , vue que aucune des console est capable que sa sois maintenant ou dans 7 ans de faire aussi bien que une 3080-3090 actuel , peux être les version pro si il en a ok sa pas de soucis , mais même comme sa la plupart du temps ces non.



Donc au final la rentabilité qu'il a autour et les possibilité infini d'un pc qu'on le veuille ou non seront toujours au dessus d'une console.



Perso si on compare la ps4 (pas la ps5 pas assez de jeux pour en acheter une dizaine en 1 ans ) en quantité de jeux acheter en 1 ans ces facile avec les réductions 500 eu dans l’année une dizaine de jeux minimum a 50eu je suis gentille, donc avec l’abonnement trouvable a 50 eu aussi sa fait 550eu minimum dépenser par ans minimum et je parle même pas si tu a plusieurs console.



Donc si on fait le calcule pour atteindre la même somme t'en a pour 5 ans sauf que derrière le pc est beaucoup plus puissant plus maniable , on va attendre par exemple les série 4000 de nvidia tu te fait un pc entre 2500-3000eu en partant de zéro, même dans 7 ans et les série pro jamais sa viendra titiller une 4080-4090.



Bien sur que la t’achète une ps5 ou série x a partir de maintenant et sur 5-7 ans même ta version pro ne fera pas le poids, donc oui tous de suite si ta pas les moyens une console a plus d’intérêt , mais sur le long terme désolé mais vous vous faites arnaqué .



Petites truc que je vois souvent passé aussi et qui est totalement faux , les gars on est pas en 98-2012 , il a pas de bug sur pc , un pc bien monté et utiliser normalement ne bug pas, surtout dans les jeux ces de la connerie.



Alors attentions je dénigre en aucun cas les consoles j'ai une ps5 qui me satisfait , malheureusement pas en ce moment , la switch je l'émul , je m'en fout du coté portable, puis la serie x tous les jeux sorte sur pc .



Petit truc actuellement pour 1500 eu, vous pouvais vous faire un pc avec une 6900xt qui l'équivalent d'une rtx 3090 , j'ai prix le comparatif d'un pc a 2500-3000 en envisageant les prochaine gen de carte graphiques ne connaissant pas encore les prix et en abusant bien sur , donc vous imaginer bien que si on par sur cette config la, en 2ans ces finis avec le calcul proposé au dessus.



Je ne suis pas la pour dire que le piratage ces bien mais pour faire comprendre un truc simple dans la tête des gents et même si certains le nieront , tu achète pas un pc a 3000 eu pour acheter tous tes jeux ces faux personne ne fait sa en généralité tous le monde fait sa , ces pas les 2-3 gars qui changeront la donne .



J'ai pris partie pour le pc dans mon cas entendant énormément d'annerie sur ce site, mais le débat est la pour que chacun me donne son opinion et n’hésite pas a me donnez des argument véridique et non de mauvais fois , merci d'avoir lue ce pâté.



Et bon débat a tous .