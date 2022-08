Le manga Ragna Crimson de Daiki Kobayashi aura le droit a une adaptation animé en 2023.C'est le Studio Silver Link (Strike the Blood, Dungeon of Black Company, Fate/kaleid liner Prisma☆Illya ect...) qui s'en chargera.Vu que le manga (11 tomes a l'heure actuel) semble etre entré dans son arc final il s'agira peut-être d'une adaptation complete.Voici une premiere image

posted the 08/19/2022 at 03:13 PM by guiguif