Accrochez vous, l'été sera mouvementé, et la rentrée sera.......



La 95 à 3 euros c'est pour très très bientot



Bref bonne chance !!



Rermercier la BCE et ca planche à billet illimitée, et les taux à 0%



Les épargent vont etre trucidé, y'a pas que le bitcoin qui va ramasser