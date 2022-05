Au premier trimestre 2022, le flux de trésorerie d'exploitation a été exceptionnellement élevé. Cela résulte de l'accord pour Vanguard et des frais de développement d'Alan Wake 2. Ces deux projets ont déjà eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires au dernier trimestre de 2021.Notre partenaire Smilegate, ainsi que Microsoft, ont lancé CrossfireX sur Xbox One et Series X | S en février. Une équipe dédiée chez Remedy a continué à soutenir Crossfire HD et CrossfireX.Alan Wake 2 est en full prod. Il reste encore beaucoup de travail, mais le jeu commence à prendre une forme plus complète dans de nombreux domaines. Comme communiqué précédemment, Alan Wake 2 sortira en 2023.Codename Vanguard, un jeu coopératif free-to-play qui sera coédité avec Tencent, a bien progressé depuis le trimestre précédent. Le projet est au stade de la validation du concept. Nous avons continué à renforcer l'équipe. Vanguard et nos autres projets ont bénéficié de nos activités en Suède.Codename Condor, un jeu dérivé de Control, est toujours au stade de la validation du concept. Codename Heron, un jeu plus important de Control, est au stade de la conception et son prototypage se poursuit. En outre, avec l'équipe technologique de Northlight, l'accent a été mis sur le développement de la technologie et des outils nécessaires qui serviront à un certain nombre de jeux Remedy à l'avenir.Après la période de référence, au début du mois d'avril, nous avons annoncé un partenariat avec Rockstar Games pour le remake de Max Payne et Max Payne 2 : The Fall of Max Payne. L'accueil du public à cette annonce a été extrêmement positif. Max Payne a clairement une place spéciale dans le cœur des Remedians mais aussi des joueurs du monde entier. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer le jeu remanié aux anciens et aux nouveaux fans.