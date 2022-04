Tout est dans le titre ! Lequel a votre préférence ? En disant pourquoi en deux ou trois lignes ça peut être cool aussi ! Je suis en train de tous les refaire en ce moment et du coup ça m'intéresse ! Un seul choix pas deux ni trois sinon c'est pas marrant. Je vote City perso ! Batman Arkham Asylum (7 votes) Batman Arkham City (9 votes) Batman Arkham Origins (0 vote) Batman Arkham Knight (2 votes)

posted the 04/22/2022 at 06:05 PM by populus