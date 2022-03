Salut Gamekyo !Petit partage de vidéo sans prise de tête aujourd'huiDerrière ce titre qui paraît enfoncer des portes ouvertes se trouve une réalité qu'on a parfois un peu du mal à appréhender... Car si tout le monde a probablement conscience des difficultés que peut rencontrer le développement d'un jeu, on continue d'agir comme s'il était normal que chaque jeu sorte dans un état de perfection absolue.Game Next Door propose de remettre en perspective tout ça, et si la vidéo ne vous apprendra sans doute pas grand chose, je l'ai personnellement trouvée intéressante pour prendre du recul sur la façon dont nous prenons pour acquis le développement des jeux aujourd'hui (sans pour autant mettre de côté notre esprit critique, indispensable) et quels sont les problèmes qu'un développement peut rencontrer, autant sur l'aspect créatif que pécunier, que ce soit pour un jeu indé ou un triple A.Sur ce, je vous laisse en profiter