Salut tout le monde,



Il y a quelques jours, on a pu avoir comme information que GTA V venait de franchir la barre des 160 millions d'unités à travers le monde, ce qui en fait un succès colossal, unique et ça ne donne pas l'impression de s'essouffler en plus.

Trouvez-vous cela mérité ?

Personnellement, je ne suis pas le mieux placé pour en parler car je n'ai jamais accroché aux GTA donc je dirai que ce n'est pas mérité.



Mais ceux qui ont aimé le jeu, trouvez-vous que ses qualités sont si immenses qu'elles justifient les 160 millions d'unités et plus.



En gros, est-ce que c'est un chef d'oeuvre absolu de Masterclass de dinguerie comme on n'en a jamais vu dans notre vie de joueur ?



C'est à vous et bien sûr tout dans le respect des avis des autres et sans violence dans les propos svp ;-)