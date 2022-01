~6h de jeu (ci-dessus mes 2 premières heures) ~6h de jeu (ci-dessus mes 2 premières heures)

Je n'ai pas joué à un jeu Pokémon depuis Platine sur Nintendo DS. Cependant je reste un gros fan de la série, qui l'a vu baisser en estime après Soleil/Lune et qui en est même déçu du traitement fait sur Epée/Bouclier, et je parle même pas du remake de Diamant et Perle qui est une gros coup manqué incompréhensible (même Let's Go est plus digne d'exister à coté...).Le nouveau système de combat est vraiment cool avec les différents styles qui apportent une tout nouvelle dimension stratégique pour un jeu solo non-compétitif (Pokémon étant une série au multijoueur compétitif), et le fait d'être en temps réel sur l'overworld (sans transition vers une instance dédiée) ça dynamise le tout le gain de temps qu’on gagne est vraiment remarquable. Alors bon, on perd le facteur « rencontre aléatoire » des jeux de rôle classique et ce qui faisait le sel de Pokémon, mais si on veut des Pokémon en overworld sans aléatoire, faut faire comme ça à partir de maintenant.En dehors des combats, le simple fait de pouvoir capturer les Pokémon sans combattre, interagir avec l’environnement avec ses Pokémon, l’aspect crafting, c’est vraiment cool et j’espère que cela signe la modernisation tant attendu de la série.Je pense que c’est trop tard, mais si le prochain jeu principal reprend comme base Epée/Bouclier c’est mort, on régresse niveau ergonomie. La 9G, ou la 10G si c’est trop tard, a intérêt à s’inspirer de ce jeu pour créer plusieurs grandes instances mais qui au lieu d’être proche d’un Monster Hunter (avec un hub et plusieurs zones indépendantes) ont intérêt à être interconnectées entre-elles pour recréer cette sensation de voyage dans une région où on passe d’une zone à une autre, d’un zone à une ville etc. A défaut d’un vrai monde ouvert, c'est la solution je pense. Et faut le dire car on tient quelque chose là et j’aimerais vraiment pas que ça disparaissent « parce que chez Game Freak chaque jeu Pokémon a son propre élément unique ».Graphiquement c’est une purge, et encore il n’y a que le ciel/nuages qui est vraiment réussi (là où c’est même foiré dans Fire Emblem: Three Houses, les nuages sont pixélisés). Les modèles des personnages et de Pokémon sont correctes, c’est dans les standards de la DA de Pokémon et que j'aime beaucoup, mais l’aliasing et le poping ainsi que le chargement même des textures à 2m du joueurs et même des glitch (comme l'herbe qui peut avoir des animations frénétiques, ça m'est arrivé une fois), ça sort de l’immersion. Vous vous souvenez des 30 images par seconde de Korillon dans le tout premier trailer quand le joueur était juste à coté ? Et bien quand on est assez loin d’un Pokémon (à la limite d’affiche avant que ça dépop), bah il bouge à moins de frames que ça ! Moi c'est arrivé avec un Etourvol Baron qui s'animé à quelques image par secondes...D’ailleurs il y trop peu de nouveaux Pokémon, Pokémon inédits à ce jeu. On aurait pu avoir un tas de Pokémon du passé comme Hachécateur ou Cerbyllin. C’est dommage de ne pas avoir de tout nouveaux Pokémon (en dehors de ces nouvelles évolutions de Pokémon déjà connus).Et dernier point négatif, je dois être l’un des rares à trouver cela dommage de ne pas avoir de doublages de ses personnages non-jouables, déjà que c’est chiant de voir un jeu mobile (Pokémon Masters) avoir du doublage et pas les jeux principaux qui gagnerait à être plus vivant. Game Freak et Pokémon Company peuvent se le permettre.Les musiques sont correctes (moi j'aime bien et dans les mélodies/remix Sinnoh on ressent l'inspiration Johto lui même basé sur des tonalités très "Japon médiéval"), de même que le level-design qui force l’exploration et l'envie d'attraper toujours de nouveaux Pokémon que l'on croise. Moi je n’ai pas eu de sensations de prise de main / tutoriel trop intrusif en tout cas jusqu’à l'obtention de Cerbyllin comme monture. Bref il y a du très bon dans ce jeu qualitativement comme du très mauvais et c'est vraiment dommage d'avoir le cul entre deux chaises, d'avoir un jeu avec un gros potentiel pour l'avenir de la série en terme de gameplay mais gâché visuellement certainement pour des histoires d'argents parce qu'il faut que le jeu sorte donc pas le temps de peaufiner les détails...