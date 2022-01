Cela mettrait la Xbox Série X|S à plus de 12 millions de livraisons selon nos estimations.



La stratégie de double SKU a été payante pour Microsoft au milieu des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de la pénurie de semi-conducteurs.



L'augmentation de la production de XSS a permis d'avoir plus de Xbox sur les étagères que si elles n'avaient que la XSX.

ZhugeEX :