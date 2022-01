Take-Two (GTA, BioShock...) rachète Zynga (Farmville...) pour 12,7 milliards de dollars ! C'est à ce jour le plus gros rachat dans l'histoire du jeu vidéo. L'accord devrait être finalisé en juin. https://t.co/0iNOhFbr0c

Like

Who likes this ?

posted the 01/10/2022 at 02:32 PM by kevisiano