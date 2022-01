Kena bridge of spirits est un excellent jeu d'aventure mélangeant parfaitement action et plateforme le tout soupoudré d'une excellente DA , un level design magnifiquement bien travaillé ( sérieux les boss sont super bien fait et bien varié ) et graphiquement très enchanteur ! La patte graphique me fait vraiment penser à un Pixar. Tu rajoute en plus une ost qui déboite et tu obtient un bijou bien fini !Dès les premières minutes de gameplay très surpris par les zones à explorer me laissant penser à des couloirs mais finalement petit à petit cela devient beaucoup plus vaste avec plus de liberté. Par contre assez déçu du collectible qui ne sert pas à grand choses hormis cosmétique , les diamants reste à mon sens pas très utile et on en récupère beaucoup trop.En ce qui concerne l'histoire , elle est prenante tout en conservant du mystère sur l'univers et sur l'héroïne Kena la guide des esprits.J'aurais aimé avoir le doublage fr ou encore un langage inventé par le jeu comme Gravity rush , je pense que ça correspondrai mieux à l'univers du jeu .En tous cas je dis un grand bravo au studio Ember Lab pour ce jeu !! Ce studio qui compte que 25 personnes ( si je dis pas de bêtise ) mérite de bien évoluer à l'avenir et on leur souhaite de bien continuer sur cette voie ! j'ai déjà hâte de voir leur prochain jeu !Ce genre de jeu comme avec Concrete génie , sont des bijoux qui mérite qu'on s'attarde dessus.- Un univers enchanteur- Une ost zen et magnifique- Graphiquement magnifique proche d'un Pixar- La DA- Les Rots / et personnages- Le gameplay très sympathique- Enigmes et puzzle bien fichu- Des boss coriace et Level design au top- Une histoire assez mystérieuse et prenante.- Les coffres et cristaux pas très utile- Parfois quelques zones vide.