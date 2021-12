Lorsque la plupart des gens pensent à Nintendo, ils évoquent des personnages pour enfants comme Mario et Pikachu. Mais Samus Aran, la chasseuse de primes intergalactique de Metroid, a depuis longtemps gagné sa place sur le Mont Rushmore des personnages de la société.



Après plus d'une décennie sans jeu Metroid digne de ce nom, Samus est revenue en force avec le jeu Metroid: Dread, un side-scroller en 2D sur Nintendo Switch qui voit notre héroïne traquée par des robots tueurs artificiellement intelligents sur la mystérieuse planète ZDR.



Dread, que le producteur de longue date de Metroid, Yoshio Sakamoto, a préparé de temps en temps pendant près de deux décennies, est souvent effrayant - bien que pas tout à fait au niveau de quelque chose comme Alien: Isolation - et un délicieux retour à la forme pour une franchise classique et bien-aimée.

TIME n'est pas un magazine américain centré sur le jeu vidéo mais il arrive qu'ils en parlent, et voici le top-10 2021 des meilleurs jeux vidéo selon la rédaction du magazine.1 - Metroid Dread2 - Inscryption3 - Forza Horizon 54 - Chicory: A Colorful Tale5 - Hitman III6 - Returnal7 - Halo Infinite8 - Deathloop8 - Sable10 - It Takes TwoRetrouvez (en anglais) l'avis du magazine pour chaque jeu sur leur site web.