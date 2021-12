Le Choix des Joueurs Round 2 est désormais ouvert aux votes. Les 10 jeux les plus votés du précédent round se retrouvent ici. En tête depuis le début, Halo Infinite avait fini ce premier round à égalité avec Resident Evil Village à 7%.Votez pour les 5 jeux que vous aimez le plus parmi les 10 restant. Le dernier round le 7 décembre sélectionnera les 5 jeux les plus votés, les résultats finaux durant les Game Awards.- Deathloop- Fortnite- Forza Horizon 5- Halo Infinite- It Takes Two- Marvel's Guardian of the Galaxy- Metroid Dread- Psychonauts 2- Ratchet & Clank: Rift Apart- Resident Evil Village