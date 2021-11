-PS5/XSX : résolution dynamique 2560x1440 ~ 3840x2160 (rarement en 2560x1440).-XSS : résolution dynamique 1440x810 ~ 2272x1278 (rarement en 1440x810).*La résolution moyenne sur XSX semble plus élevée que sur PS5 pendant les mêmes scènes, quelques exemples :XSX 3733x2100 contre PS5 3584x2016.XSX 3648x2052 contre PS5 3456x1944.XSX 3342x1880 contre PS5 3093x1740.-Les trois consoles semblent utiliser le checkerboard rendering.-De gros freezes de 0fps ont été constatés sur XSX.-Ces freezes n'ont pas été constatés sur PS5/XSS.-Pas de screen tearing.-Quelques améliorations graphiques sur PS5/XSX par rapport à la XSS comme la qualité de la végétation, la densité de l'herbe et LOD transition distance.

posted the 11/26/2021 at 12:19 PM by leonr4