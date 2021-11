Pour Halloween 2021 Thriller rentre de nouveau dans le classement Billboard Hot 100 (daté du 11 novembre)."Thriller" de Michael Jackson revient au Hot 100 à la 19ème place, marquant son meilleur classement depuis son classement initial en 1984, lorsqu'il a culminé à la 4ème place.La chanson a totalisé 12,9 millions de flux (uniquement américains) (en hausse de 109 %), 8,2 millions d'audience sur le temps d'antenne à la radio (en hausse de 275 %).Le titre de l'album historique de Michael en 1983 a été produit par Quincy Jones et écrit par Rod Temperton,Michael est aussi le seul artiste à avoir obtenu le top 10 des hits Hot 100 en cinq décennies distinctes en tant qu’artiste soliste (1970-2010).

Like

Who likes this ?

posted the 11/13/2021 at 05:38 PM by amassous