Conan le fils du Futur (Mirai Shônen Konan) de Hayao Miyazaki (doit-on le présenter ?) sera donc la toute premiere serie d'animation japonaise a sortir en Blu-Ray 4K en France grace a l'editeur AlltheAnime, mais pour cela il faudra attendre 2022.Pour les plus pressés ou ceux s'en fichant de la 4K la serie sortira en DVD et Blu-Ray le 15 Decembre 2021 en VOST et VF (second doublage)Dans un futur proche, la Terre subit un terrible cataclysme à cause de la folie des hommes. Les survivants doivent se contenter d'exploiter des îlots parsemés dans l'océan. C'est dans ce monde que naît Conan, jeune garçon à la force prodigieuse. Il perd son grand-père en venant au secours de Lana, petite fille d'un grand savant recherché par les tyrans d'Industria. C'est en allant à sa rescousse que Conan rencontrera de nombreuses personnes et livrera combat contre l'affreux Lepka...