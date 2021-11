Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Forza Horizon 5 par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeu

■Le jeu propose moins de réglages que FH4, d'ailleurs quelques options présentes sur les précédents opus comme la mise à l'échelle dynamique ont disparu.■Il ont mis à la place un simple ajusteur de résolution avec 4 modes au choix :-Ultra qualité : 1656p (76.6%)-Qualité : 1440p (67%)-Equilibré : 1296p (60%)-Performance : 1080p (50%)■Il est possible de monter au delà du mode qualité de la XSX en augmentant le MSAA à 8x avec du FXAA, de même pour les autres effets de post-traitement même si le gain visuel réel est minime.■Pas de support TAAU, DLSS ni XeSS.■Comme sur consoles pas de TAA pour réduire les scintillements.■Les différences entre la version XSX et la version PC sont anecdotiques.■Les nuages sont limités à 30fps.■Certains paramètres semblent mal fonctionner comme cube map et distance detail.■Les loadings sont assez longs.■Un autre point négatif c'est l'obligation de redémarrer le jeu après chaque changement opéré au niveau des paramètres graphiques.■Ils ont essayé un mod pour activer les reflets RT du forza vista dans le jeu, résultat ça fonctionne très bien et ça prouve qu'il n'y avait aucune raison pour que cela ne puissent pas être implémenté dans les phases de gameplay.■Le jeu tourne à 30fps sur une RTX 2060 Super en 4K native avec les réglages au max, 35fps en moyenne avec des réglages similaires au mode qualité et 45fps au mode performance de la XSX.■Coté AMD, il faut une RX 5700 pour obtenir des résultats équivalents.■Pour une expérience en 4K/60fps en mode qualité, une RTX 3080 ou RX 6800 XT semble nécessaire.