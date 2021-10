Jeux Vidéos

ATTENTION DIVULGACHERIE

Fédération Galactique

Raven Beak

Sylux

Samus Aran

Les parasites X

Pirates de l'espace

Bon maintenant queest sortis et que ça fait déjà un moment qu'il est dans nos étales et autres échoppes QUID de la suite ? Posons nous un peu est parlons en.Déjà premièrement je pense que lan'a pas très appréciés les évènementset desurtout la destruction des deux stations de recherche.Clairement ici la FG aura encore pas mal à jouer sur le futur du jeu bien plus maintenant que Samus est en quelque sorte une Metroid.Le casà quel point a t-il influencé les évènements de Metroid est-ce quetravail ou a travaillé pour lui ? Je suis sûr que de futurs évènements vont être en relation avec Raven Beak son ombre va être partout.En parlant de Sylux, quel est son but aura t-il un rôle dans? Clairement il a une obsession enverset si les théories à son sujet s'avère être vrai alors ça annonce des plots twist sympa.est-ce la fin ?Enfin quid de Samus Aran maintenant qu'elle est une Metroid ? La FG va la poursuivre ? Lespourrait de nouveau tenter quelque chose ? Une tierce partie inconnus pourrait se révéler être un challenge pour notre chasseuse de prime ?j'attends la suite maintenant