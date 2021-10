Summer Time Rendering (alias Time Shadows), l'adaptation animée du manga de Yasuki Tanaka, devoile sa premiere bande annonce.La serie est réalisé par Ayumu Watanabe (Space Brothers, Les Enfants de la mer), le script est signé Hiroshi Seko (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Mob Psycho 100) et Keichi Okabe le celebre compositeur derriere l'OST des Nier sera accompagné de Ryuichi Takada et Keigo Hoashi (qui ont aussi taffés sur Nier en tant qu'arrangeurs) pour la BO.La série adaptera l'entierté du manga et sera diffusée en 2022 sur Disney+ en occident.