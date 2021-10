Pour les 20 ans de la sortie de GTA 3, Rockstar a dévoilé les remaster de GTA 3, vice city et San andreas.Et c'est grâce à un site marchand qu'on découvre les prix de cette fameuse édition pour ces jeux datant de 15 à 20ans. Et on peut dire que les prix sont justes délirants pour des remasters !De plus la taxe next gen s'appliquera pour les versions PS5 et Series x | s..