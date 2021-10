Voici les premiers retours sur le jeu Far Cry 6 :Jeuxvideo.com :Points forts• Un méchant ET un héros charismatiques• Des efforts importants en termes de narration• Une ambiance savoureuse doublée d'une direction artistique réussie• Un feeling toujours aussi efficace• Une belle immerson dans l'Île de Yara• Plus de profondeur dans la personnalisation du style du jeu• Le jeu peut être sacrément beau quand il le veut• Une aventure entièrement jouable à deuxPoints faibles• Une intelligence artificielle pas dingue• Beaucoup de nouvelles mécaniques trop optionnelles• Une redondance dans les objectifs et la manière de faire• L'évolution du personnage principal, moins jouissive qu'auparavant• Encore quelques petits problèmes techniques concernant les animations, la physique ou les collisions [/g]Note de la rédaction16Gamergen : 17/20• Yara, une vraie claque visuelle au début...• Antón et Diego Castillo, une réussite d'écriture...• Un tas de choses à faire sur l'île• Un arsenal explosif et délirant• Les amigos rigolos• La bande originale épiqueLes moins• … mais ça tourne vite en rond• … contrairement à Dani et aux autres• Le gameplay parfois rigide• L'IA, il faudrait faire un effortGameblog :7/10Xboxygen :On a aimé :• Notre héros parle enfin et apparaît dans les cinématiques• Un récit bien écrit• L’île de Yara est belle et variée• La bande-son• L’intégralité du jeu faisable en coopérationOn n’a pas aimé :• Les contrôles à cheval• L’IA des forces ennemiesSi quelqu'un a la note de Gamekult et son appréciation, je suis preneur !Bref, un jeu qui révolutionne rien mais qui reste plaisant à faire si on s'en réfère au différents test.Autre test :Impulse Gamer : 9.4/10Hobby Consolas : 9.1/10Gamepressure : 9.5/10GamesRadar+ : 8/10Twinfinite : 8/10Destructoid : 7.5/10Jeuxvideo-Live : 15/20XNG : 7/10Gamekult : 6/10Game Revolution : 6.5/10GameOver.gr : 6/10Gamer.no : 5/10VGC : 4/10Metacritic :PS5 : 76Xbox Series X : 81