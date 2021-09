Bien que leur objectif premier soit Kena, Josh affirme qu'ils ne feront pas de suite. "Je ne sais pas si nous ferons une suite directe ensuite", dit Josh. "Ce sera peut-être une autre propriété intellectuelle, dans le même style - en termes de gameplay et d'expérience scénaristique." Cependant, le duo est intéressé par l'exploration du monde qu'ils ont créé dans Kena dans différents supports créatifs. "Kena et l'univers que nous avons construit ont un grand potentiel de narration", dit-il. "Donc l'explorer et le transposer dans une expérience plus linéaire comme une série ou un film est une possibilité."

Sony faisait partie d'une liste de sociétés qui sont tombées amoureuses de ce que l'équipe faisait. Ils se sont associés à Sony en octobre 2017. "Nous avons commencé le développement sur la plateforme PlayStation 4 et ils nous ont donné l'opportunité de sauter sur PlayStation 5", explique Josh. "Ils sont assez engagés et passionnés pour favoriser les équipes créatives comme la nôtre qui font ce genre de travail."

Alors que Kena : Bridge of Spirits est désormais disponible en dématérialisé sur PS5, PS4 et PC (puis au format physique sur les consoles PlayStation en novembre prochain), les fondateurs d'Ember Lab ont d'ores et déjà expliqué ce qu'ils aimeraient faire par la suite.S'il y a un éditeur qui devrait continuer à aider Ember Lab dans ses projets, c'est bien Sony ( un deuxième jeu aurait même été signé après le succès du reveal de Kena ). Les premiers contacts avec le géant japonais remontent d'ailleurs a quelques années.