Les petits génies de ember labs dévoilent le trailer de lancement pour leur premier jeu: Kena. Et c est de toute beauté.Par ailleurs playstation dévoile le mode photo du jeu qui a l air très poussé. Les pnjs participeront au résultat final de vos screenshot !

posted the 09/20/2021 at 12:06 PM by kratoszeus